Tornado og stormvejr har kostet mindst ni menneskeliv i USA

I delstaten Illinois blev én person dræbt under en kraftig storm, der fik taget på et teater i byen Belvidere til at kollapse fredag aften lokal tid. Ulykken skete på Apollo Theatre under en heavy metal-koncert med bandet Morbid Angel, rapporterer flere medier ifølge AP.

Shawn Schadle siger, at der var 260 personer til stede på spillestedet, da taget kollapsede.

I 15 delstater har meteorologer advaret om uvejr de kommende dage. Der er vejrudsigter, som advarer om nye tornadoer som dem, der for en uge siden kostede 20 mennesker livet i Mississippi.

- Der er uvejr, mange tornadoer, storme og haglvejr på vej, siger Victor Gensini, meteorolog i Illinois, til AP. Også storbyen Chicago, der eller sjældent rammes af tornadoer, ligger i farezonen.