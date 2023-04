Dommer blokerer lov om forbud mod dragshows i Tennessee

En LGBT-teatergruppe, der hedder Friends of George’s, havde lagt sag an mod staten på grund af loven. Dommeren valgte altså at stå på teatergruppens side.

Loven er en del af en tendens de seneste måneder, hvor republikanske magthavere har forsøgt at regulere homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes adfærd.

Der er mindst 15 andre stater, der også vil forsøge at begrænse offentlige dragshows på forskellig vis.

I Tennessee er adskillige planlagte dragshows blevet aflyst over vinteren, og mange spillesteder har set sig nødsaget til at sige, at ellers familievenlige dragshows kun er for voksne.

En stor del af debatten i Tennessee drejer sig om, hvorvidt drag grundlæggende er en seksuelt eksplicit kunstform.