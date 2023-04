Trump vil erklære sig ikke-skyldig foran dommer på tirsdag

Det fortæller en kilde med kendskab til planerne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forventningen er, at han kan tage hjem efter retsmødet, og ifølge kilden planlægger Trump da også at flyve tilbage til Florida med det samme.

Flere medier, heriblandt CNN, skriver, at Trump står over for flere end 30 anklager om forretningssvindel.

Ifølge amerikanske medier handler sagen om bogføring af et beløb på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump i 2006 og 2007. Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.