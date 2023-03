31/03/2023 KL. 19:25

Vil pornostjerne stoppe Trump? Historisk retssag kan både blive hans nemesis og hans held

For første gang i USA’s historie er en ekspræsident blevet tiltalt. Retssagen mod Trump, der omfatter betaling af tys-tys-penge til en pornostjerne, kan blive startskuddet til hans fald. Men det er al for tidligt at dømme ham ude som USA’s næste præsident.