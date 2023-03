Den offentlige anklager på Manhattan ønskede, at den tidligere præsident Donald Trump meldte sig selv til retten allerede i dag, fredag. Men det sker ikke, fordi Secret Service modsatte sig. De skal bruge mere tid på at forberede den delikate manøvre, skriver Politico.

Secret Service, en selvstændig sikkerhedstjeneste under det amerikanske ministerie for national sikkerhed, står for beskyttelsen af den nuværende præsident, alle tidligere præsidenter og andre politiske spidser i USA.