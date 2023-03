USA-analytiker: Historisk Trump-sag øger splittelse blandt amerikanere

Distriktsanklageren på Manhattan har bekræftet, at der rejses tiltale mod Trump i en sag om tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Trump selv kalder det i en udtalelse ”politisk forfølgelse” og ”valgindblanding på allerhøjeste niveau”.

Anders Agner forudser, at Trump vil forsøge at vende tiltalen til sin egen fordel forud for præsidentvalget i 2024, hvor han har bebudet sit kandidatur.

- Det her kommer ikke til at stoppe hans valgkamp. Han vil derimod prøve at politisere sagen på en måde, så det ligner, at han er en martyr, som nogen prøver at stække.