Alle New Yorks betjente beordres på job efter Trump-tiltale

Politibetjente af enhver rang skal være klar til tjeneste, og de skal forberede sig på at blive udkommanderet, lyder det i meddelelsen.

Meddelelsen minder også betjentene om, at de skal være bekendte med politiets regler for identifikation og deres pligter under ”usædvanlig uorden”.

Betjente skal ”forblive parate til mobilisering på alle tider af deres vagt”, lyder det også i meddelelsen.

The New York Times skriver, at der er blevet sat barrikader op foran Trump Tower og foran en retsbygning på Manhattan.