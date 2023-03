Trump kalder tiltale valgindblanding på allerhøjeste niveau

- Og nu dette, skriver Trump.

Udtalelsen kommer, kort tid efter at The New York Times kunne afsløre, at en storjury på Manhattan torsdag angiveligt har stemt for at tiltale Trump i en sag om tys-tys-penge til en pornoskuespiller ved navn Stormy Daniels i 2016.

Det sker på baggrund af oplysninger fra fire unavngivne kilder med kendskab til sagen.

Donald Trump stiller op til det amerikanske præsidentvalg næste år. Tiltalen kan komme til at påvirke valgkampen frem mod valget i november 2024.

- Demokraterne har løjet, snydt og stjålet i deres besættelse af at forsøge at ”få Trump ned med nakken”, men nu har de gjort det utænkelige: Tiltalt en total uskyldig person i en handling, som er åbenlys valgindblanding, skriver Trump i udtalelsen.