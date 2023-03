Trump har under hele sagen nægtet at have haft et forhold til Daniels og har kaldt efterforskningen for en ”heksejagt”. Han nægter også at have betalt penge for hendes tavshed.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Donald Trump stiller op til det amerikanske præsidentvalg næste år. Tiltalen kan komme til at påvirke valgkampen frem mod valget i november 2024.