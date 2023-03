Betalingen skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt. Det har Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst.

I den forbindelse kan der være sket brud på regnskabsloven, skriver nyhedsbureauet AFP.

Cohen har vidnet for storjuryen og erkendt, at han betalte Stormy Daniels med det borgerlige navn Stephanie Clifford 130.000 dollar. Det var ifølge Cohen penge, han lagde ud for Trump, og som han efterfølgende fik refunderet af ham.

Trump har under hele sagen nægtet at have haft et forhold til Daniels og har kaldt efterforskningen for en ”heksejagt”. Han nægter også at have betalt penge for hendes tavshed.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.