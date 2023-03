Ni personer meldes dræbt i helikopterulykke i USA's hær

Det var to Black Hawk-helikoptere af typen HH-60, som i aftenmørket kolliderede over Trigg County i det vestlige Kentucky.

Andy Beshear, der er guvernør i Kentucky, sagde allerede tidligere torsdag, at der kunne være omkomne som følge af ulykken.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har modtaget nogle barske nyheder fra Fort Campbell, og af de foreløbige rapporter om et helikoptersammenstød må der forventes dødsofre, skrev guvernøren tidligt torsdag lokal tid på Twitter.

Fort Campbell er et militært anlæg, der strækker sig over de to amerikanske delstater Kentucky og Tennessee.