Biden opfordrer Israel til at droppe retsreform

Men nu går Biden længere i sine kommentarer.

- Jeg håber, at han går væk fra den, siger Biden ifølge Reuters med henvisning til forslaget om, at den israelske regering skal have større kontrol over udnævnelser til landets højesteret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP sagde Biden også, at Israel ikke bør fortsætte ”ad denne vej”, og at Netanyahu ikke skal forvente en invitation til at besøge Det Hvide Hus i den nærmeste fremtid.

Netanyahu svarede efter Bidens udtalelser med en pressemeddelelse.