Appeldomstolen kræver, at der bliver afholdt et nyt retsmøde om omstødelsen, således at Hae Min Lees bror kan være med.

Selv om drabsdommen mod Adnan Syed altså er gyldig igen, vil han ifølge AP ikke blive fængslet igen.

Samme konklusion når NBC News frem til. Mediet skriver, at tirsdagens afgørelse ses som et proceduremæssigt spørgsmål, hvorfor Syed næppe bliver sendt bag tremmer igen.

Den i dag 41-årige Adnan Syed blev løsladt fra fængslet i september sidste år efter at have siddet fængslet i 23 år for drabet på sin ekskæreste.