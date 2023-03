Trump trækker på skuldrene af mulige anklager ved vælgermøde

Den tidligere præsident ankom til vælgermødet, der blev afholdt på en flyveplads, i et fly.

Trump genoptager traditionen med de velkendte vælgermøder, som hans tilhængere kender fra valgkampene i 2016 og 2020.

Denne gang hænger der dog en række sager over den 76-årige republikaner. Blandt andet bliver han af distriktsadvokaten i New York undersøgt for angiveligt at skulle have betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for at tie stille om en affære mellem de to.

En anden efterforskning undersøger hans forsøg på at omgøre valgresultatet ved valget i 2020 samt hans rolle i et dødeligt stormløb mod den amerikanske kongresbygning i 2021. En tredje undersøger hans håndtering af klassificerede dokumenter, der er blevet fundet i hans hjem Mar-a-Lago i Florida.