Tornado og tordenvejr har kostet mindst 21 livet i Mississippi

Også Silver City, der ligger i nærheden af Rolling Fork, er hårdt ramt. Myndighederne opfordrer folk, der ikke bor i den lille by, til at blive væk, medmindre de har familie på stedet, skriver mediet ABC News.

For situationen er kaotisk og jo mere trafik, der er i byen, jo vanskeligere bliver arbejdet for de redningsarbejdere og eftersøgningshold, der forsøger at finde overlevende efter tornadoen i Silver City.

Rolling Fork og Silver City ligger i et landligt områder henholdsvis cirka 100 og 130 kilometer nord og nordøst for delstatshovedstaden Jackson.

Ifølge CNN registreres der i gennemsnit 1150 tornadoer på tværs af USA hvert år. De koster i gennemsnit 73 personer livet årligt.