Silicon Valley-pioneren Gordon Moore er død som 94-årig

Ifølge teorien, som bygger på observationer, fordobles kapaciteten af integrerede kredse, der kaldes chips, hvert år. Den forudsigelse ændrede han senere til hvert andet år.

Teorien holdt i årtier og blev ofte kædet sammen med den moderne verdens lynhurtige teknologiske fremskridt.

- Jeg forsøgte blot at få det budskab igennem, at ved at lægge flere og flere ting på en chip så ville alle former for elektronik blive billigere, sagde han i 2008 i et interview.

Moore stoppede med at have en officiel rolle hos Intel i 2006.

I løbet af sit liv donerede han for over 35 milliarder danske kroner til velgørende formål via en fond, som han stiftede sammen med sin hustru igennem 72 år, Betty.