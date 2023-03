Anklager: Trump skabte falsk forventning om anholdelse

Storjuryen skal tage stilling til bevismateriale mod USA’s tidligere præsident, og herunder blandt andet til vidneudsagn om, at Trump angiveligt skulle have betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for at få hende til at tie stille om en affære mellem de to.

Trump hævdede i weekenden, at han ville blive anholdt tirsdag, hvilket ikke er sket.

Ifølge flere medier kan det være, at distriktsanklager på Manhattan, Alvin Bragg, først vil annoncere de potentielle anklagepunkter i sagen i næste uge, hvor Trump så skal stilles for en dommer.

En anklagejury - eller en storjury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.