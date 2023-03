New York holder vejret under venten på mulig tiltale mod Trump

Hvis der rejses tiltale i sagen, kan Trump blive den første tidligere eller siddende præsident i USA, som bliver anklaget for en forbrydelse.

Sagen mod den tidligere præsident handler om, at Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels 130.000 dollar - cirka 900.000 kroner - for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham.

Betalingen skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt. Det har Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst.

I den forbindelse kan der være sket brud på regnskabsloven.