Seks Trump-tilhængere har fået dom for stormløb på Kongressen

Fire fra Oath Keepers er blevet kendt skyldige i at have deltaget i en sammensværgelse med hensigt til at afbryde Kongressen. Den dom kan give op til 20 års fængsel.

To andre fik mildere domme.

Blandt dem, der mandag blev fundet skyldige, er en kvinde i 60’erne ved navn Sandra Parker fra Ohio. Under stormløbet var hun iført camouflagetøj.

En anden af de dømte er Connie Meggs, der deltog i stormløbet med sin mand, Kelly Meggs. Han er leder af Oath Keepers i Florida.

Størstedelen af de næsten 1000 personer, der er beskyldt for at deltage i stormløbet er blevet sigtet for mindre forseelser som ulovlig indtrængen.