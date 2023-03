Biden afklassificerer oplysninger om covid-19's ophav

Siden de første tilfælde af coronavirus i den kinesiske by Wuhan i 2019 har der i USA og mange andre lande været heftig debat om virussets ophav.

I USA er debatten faldet sammen med ønsker fra både demokrater og republikanere om at stå imod et Kina, der har været på vej frem på verdensscenen.

Den debat blev genstartet i sidste måned.

Her skrev den amerikanske avis Wall Street Journal, at det amerikanske energiministerium har vurderet, at pandemien muligvis kan stamme fra et læk fra et laboratorium i Wuhan.

Det har Kina kategorisk afvist.

Ikke desto mindre er der ikke kommet en endelig konklusion fra det amerikanske efterretningsvæsen om, hvor det mener, at virusset stammer fra.