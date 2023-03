Republikansk præsidentemne sammenlignede woke kultur med kræft

På talerstolen lørdag var blandt andre den tidligere forretningsmand Vivek Ramaswamy, der i februar offentliggjorde sit kandidatur.

Han er kendt for at være anti woke, og det fik han understreget i sin tale.

Her kaldte han woke ideologi for en ”kulturel kræftform” i USA. Han sagde, at han som præsident vil advokere for at starte forfra med instanser, der ifølge ham er blevet ”kræftramt råddenskab”.

- Vi lukker FBI (det amerikanske forbundspoliti, red.) og skaber noget nyt helt fra bunden i dets sted, sagde han ifølge AP og modtog store klapsalver.