Donald Trump: Jeg bliver anholdt tirsdag

Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, siger, at hun havde en affære med Trump et årti tidligere. Trump har afvist, at han havde affære med hende.

The New York Times har også skrevet, at det er i denne sag, at Trump kan blive tiltalt.

New York Times skriver, at anklagere tidligere har tilbudt Trump at vidne for den storjury, der har set på beviserne i sagen. Et sådant tilbud er ifølge avisen næsten altid et tegn på, at en tiltale er nær.

En storjury er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.