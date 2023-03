Guvernør underskriver lov og forbyder abortpiller i Wyoming

Såkaldte fortrydelsespiller, der tages efter sex, og inden en graviditet er bekræftet, er undtaget fra loven.

Der er også en undtagelse for behandling, der vurderes nødvendig for at beskytte en kvinde mod ”overhængende risiko, der væsentligt sætter hendes liv eller sundhed i fare”.

Desuden er behandling af spontane aborter fortsat lovligt.

En overtrædelse af forbuddet anses som en lovovertrædelse, der kan straffes med op til seks måneders fængsel og en bøde på op til 9000 dollar.