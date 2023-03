Biden kalder arrestordre på Putin berettiget

Præsidenten bemærker dog også, at USA ikke er medlem af ICC.

Fredag udstedte ICC en arrestordre på Putin som følge af krigen i Ukraine.

Domstolen beskylder den russiske præsident for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Den russiske regering har gentagne gange afvist at stå bag krigsforbrydelser og at have målrettet angreb mod civile.

Efterforskere fra FN sagde torsdag, at Ruslands omfattende deportationer af ukrainske børn til områder under russisk kontrol er en krigsforbrydelse.