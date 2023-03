Godstog med farlige materialer kører af sporet i Arizona

Et godstog med farlige materialer om bord er kørt af sporet i den amerikanske delstat Arizona.

Toget kørte af sporet onsdag aften lokal tid i den vestlige del af delstaten.

Det oplyser en talsperson for politiet i Mohave County til The New York Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

The New York Times skriver videre, at der ikke umiddelbart er nogen meldinger om udslip efter afsporingen i Mohave County, der ligger nær grænsen til Californien og Nevada.