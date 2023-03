Olieboringsprojekt i Alaska får miljøgrupper til at lægge sag an

- Hvis de får lov til at lave første spadestik, vil Willow-projektet bliver en katastrofe for klimaet, og dets effekter vil kunne mærkes i årtier.

Dan Sullivan, der er senator i Alaska, siger, at det er forventet, at der vil blive lavet søgsmål i et forsøg på at sætte en stopper for projektet.

- Vi er klar til at forsvare denne beslutning mod mulige useriøse juridiske sager fra de ngo’er, der hele tiden har forsøgt at sætte en stopper for Willow-projektet, siger han.

Politikerne i Alaska har lobbyet meget for, at boringsprojektet skulle godkendes. De forsvarer projektet ved at sige, at det er en kilde til tusindvis af job, og at det kan hjælpe USA med at blive uafhængige af energi fra andre lande.