Trump kalder undervisning i skoler vanvittig og lover fornuft

Uddannelse er i stigende grad blevet et kulturelt sensitivt emne i USA, hvor republikanere benytter enhver lejlighed, de får, til at angribe demokrater som følge af det, de ser som overdreven ”wokeness” i undervisningen.

Ordet woke bruges især i debatter om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.

Som svar på et spørgsmål fra publikum om skoler, der bliver ”indoktrineringslejre”, som er ”fokuserede på at seksualisere vores børn”, svarer Trump, at amerikanerne er ”nødt til at vende tilbage til den sunde fornuft”.