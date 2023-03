Domstol i USA betegner Uber-chauffører som selvstændige

Afgørelsen er blandt andet truffet med baggrund i den såkaldte ”Prop 22” - resultatet af en afstemning i Californien fra 2019, hvor 59 procent stemte for, at chauffører for samkørselstjenester skulle ses som selvstændige underleverandører i stedet for ansatte.

Dermed slipper samkørselstjenesterne for at opfylde en række vilkår for medarbejdere i delstaten.

Lyft skriver, at den er glad for, at appeldomstolen har ”opretholdt vælgernes demokratiske vilje”.

- Prop 22 beskytter de selvstændige chaufførers værdier og giver dem nye, historiske fordele.