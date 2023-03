Mindst otte døde i forlis med migrantbåde i Californien

Livreddere og brandfolk blev sendt til stedet i et forsøg på at redde de mennesker, der var forlist. Men redningsarbejdet blev besværliggjort af en tyk tåge og højvande.

Eftersøgningen efter flere mulige ofre fortsætter søndag.

Også politi og grænsepoliti blev sendt til stedet.

Myndigheder i San Diego oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de ikke kender nationaliteten på dødsofrene. Men samtlige ofre er voksne.

Der er ikke umiddelbart meldinger om anholdte i forbindelse med forliset.

Det er uklart, hvad der fik bådene til at kæntre. Men området er kendt for at have både lumske sandbanker og en stærk strøm.