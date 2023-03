Iværksættere slår alarm over lukning af Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank er kommet i problemer, efter at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital.

Joseph DeSimone, en professor ved Stanford Universitet i USA og grundlægger af flere virksomheder, fortæller, at banken er en integreret del af startup-kulturen i det techrige område.

- SVB kendte iværksættersamfundet, siger han ifølge AFP.

- De hjalp os med at rekruttere, de hjalp os med at sikre huslån til tilflyttende medarbejdere, og de tilbød finansiel rådgivning til nyudnævnte chefer. Så deres forsvinden er virkelig et tab.

Visse af Silicon Valley Banks kunder vil være beskyttet af den amerikanske myndighed Det Føderale Indskudsforsikringsselskab (FDIC).