Myndigheder i USA overtager kontrol med kriseramt bank

Også andre banker, der anses for at være i risikozonen, har oplevet store tab på den amerikanske børs.

SVB har siden 1980’erne specialiseret sig i såkaldt risikokapital.

Den har været med til at finansiere nystartede selskaber inden for it-sektoren. Denne sektor er blevet mindre attraktiv i takt med, at renterne er steget.

Tv-stationen CNBC rapporterer fredag, at banken forhandler med potentielle købere, efter det står klart, at dens egne forsøg på at redde sig ud af krisen har slået fejl.

Ifølge AP er SVB USA’s 16.-største bank.

USA’s finansminister, Janet Yellen, udtrykte tidligere fredag ”bekymring” over situationen. Hun tilføjede, at hun ”holder øje med” nogle af bankerne.