Tiltale kan være på vej mod Trump i Stormy Daniels-sag

New York Times skriver, at anklagere har tilbudt Trump at vidne i næste uge foran den storjury, der har set på beviserne i sagen.

En storjury - eller på engelsk grand jury - er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

I New York har potentielle anklagede ret til at svare på spørgsmål foran storjuryen, før de bliver tiltalt. Det er dog sjældent, at de benytter sig af den rettighed.

New York Times skriver, at der er stor sandsynlighed for, at Trump også vælger at afslå tilbuddet.

Ender der med at være en sag mod Trump, er det første gang, at der bliver ført en straffesag mod en tidligere præsident.