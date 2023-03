Biden vil hæve skatten for de 0,01 procent rigeste amerikanere

Alligevel bliver det set som en vigtig brik i forhandlingerne med republikanerne om at hæve statens gældsloft.

Repræsentanternes Hus i Kongressen er fastlåst i en uenighed om, hvorvidt det amerikanske gældsloft kan hæves til over 31.400 milliarder dollar.

Gældsloftet er et udtryk for det beløb, som den føderale regering har mandat til at låne.

Det bliver ofte hævet uden problemer, men republikanere har truet med at blokere for Bidens plan om at hæve det, fordi de mener, at der i stedet skal skæres ned i udgifterne.