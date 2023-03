Kvinder sagsøger Texas for at nægte dem abort trods livsfare

De fire andre blev efter eget udsagn tvunget til at rejse ud af Texas for at få udført en abort, til trods for at graviditeten udgjorde en fare for deres helbred.

Kvinderne og de to læger kræver blandt andet, at lovgivningen bliver præciseret.

Således mener de, at det skal præciseres, at læger ikke kan retsforfølges for at udføre aborter, hvis indgrebet er nødvendigt for at handle i en kritisk situation, der truer patientens liv eller helbred.

Ligesom de fleste af USA’s 13 delstater med et næsten totalforbud mod abort tillader Texas undtagelser. Blandt andet hvis lægen vurderer, at der er tale om en såkaldt medicinsk nødsituation.

Sagsøgerne mener, at Texas’ lovgivning på området er uklar. Som følge heraf nægter læger at udføre indgrebet, selv når undtagelser burde gælde. Det sker, fordi lægerne frygter at miste deres licens og risikere op til 99 års fængsel.