Prominent sydstatsadvokat kendt skyldig i drab på hustru og søn

Han havde erklæret sig uskyldig, men havde indrømmet, at han havde løjet om sit alibi og en række økonomiske forbrydelser.

Med skyldkendelsen kan Murdaugh idømmes mellem 30 år og livstid i fængsel.

Sagen har fået stor medieopmærksomhed på grund af Murdaughs families store magt i og omkring Colleton County i South Carolina, hvor sagen er blevet ført.

I flere årtier frem til 2006 har hans familiemedlemmer været chefanklagere i området. Murdaugh har desuden været en prominent advokat i staten.

Under retssagen har anklagerne forsøgt at fremstille Murdaugh som en ”serieløgner” og sagt, at det kun er ham, der har haft midler og mulighed for at begå drabene.

Anklagerne mener, at han skød sin søn og hustru for at fjerne fokus fra en lang liste af økonomiske forbrydelser - herunder tyveri af millioner af dollar fra Murdaughs advokatpartnere og klienter.