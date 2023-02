Tv-journalist bliver dræbt af skud i USA under dækning af drab

En angrebsmand skød onsdag mod to tv-journalister, der var i gang med at dække et drab, som fandt sted tidligere på dagen nær Orlando i Florida, og som angrebsmanden er sigtet for at stå bag.

Den ene journalist blev dræbt af skuddene.

Herefter skød og dræbte angrebsmanden en niårig pige i et nærliggende hjem, mens pigens mor blev såret.