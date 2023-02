Mand får mindst 60 års fængsel for drab på rapper i Los Angeles

Nipsey Hussle med det borgerlige navn Ermias Davidson Asghedom begyndte for alvor sin karriere i 00’erne, men først i 2018 udkom han med sit første studiealbum, ”Victory Lap”.

Samme album udløste en Grammy-nominering for årets bedste rapalbum, men han måtte se sig slået af Cardi B.

Han er desuden kendt for at have stiftet pladeselskabet All Money In.

Hussle døde i en alder af 33 år.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at Hussle voksede op i distriktet Crenshaw og havde omdannet den boligblok, han plejede at hænge ud ved, til et område med jobs og detailhandel med sit selskab Marathon Clothing.

Ikke desto mindre bevarede han forbindelser til den bandeprægede verden, han voksede op i.