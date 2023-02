Selverklæret antiwoke-ideolog tager kampen op mod Trump

Med Ramaswamy har ekspræsident Donald Trump nu endnu en konkurrent i kampen om at blive republikansk kandidat.

- Hvis vi skal sætte Amerika først, skal vi genopdage, hvad Amerika er. Derfor stiller jeg op som præsident, siger han i en kronik i Wall Street Journal ifølge CNN.

- Jeg søsætter ikke blot en politisk kampagne, men en kulturel bevægelse, der skal skabe en ny amerikansk drøm. En, der ikke blot handler om penge, men om at kunne stræbe efter det bedste uden at skulle undskylde for det.

Mediet Politico beskriver ham som en ”selverklæret intellektuel godfather i antiwoke-bevægelsen”.