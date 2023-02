85-årig kvinde dræbt af alligator i Florida

En nabo, der så hjælpeløst til, overværede i rædsel, at kvinden blev slæbt ned i vandet af alligatoren. Angrebet skete mandag.

- Jeg så, at hun kom op for at trække vejret, og jeg sagde, at hun skulle svømme henimod en båd, som var i nærheden, men hun råbte, at hun ikke kunne, fordi alligatoren havde fat i hende, siger øjenvidnet, den 77-årige Carol, til den lokale tv-station WPBF.

- Der var intet, jeg kunne gøre, tilføjer hun.

En helikopter fra St Lucie County Sheriff’s Office lokaliserede kort efter alligatoren, og jægere fik den op fra floden. Men den 85-årige kvinde var død af sine kvæstelser.