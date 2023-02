1,2 meter lang alligator reddet fra parksø i Brooklyn

- Parker er ikke et passende hjem for dyr, der ikke er indfødte i de parker, siger en talsperson for parken.

- Ud over at dette kunne have udløst en potentiel farlig situation for gæster i parken, kan frisættelse af ikke-indfødte dyr eller uønskede kæledyr føre til udryddelse af indfødte dyr og usund vandkvalitet.

Man formoder, at alligatoren er et uønsket kæledyr, der er blevet forladt af sin ejer ved søen.

Alligatoren blev først bragt til et dyrehospital og siden til en zoologisk have i Bronx, hvor den skal rehabiliteres.