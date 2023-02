USA opgiver at finde nedskudte flyvende objekter

USA har afsluttet eftersøgningsindsatsen for at finde to ukendte flyvende objekter, der blev skudt ned over USA tidligere i februar.

Det oplyser USA’s forsvarsministerium, Pentagon, natten til lørdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- USA’s Nordlige Kommando har anbefalet, at eftersøgningsindsatsen konkluderes i dag nær Deadhorse i Alaska og på Lake Huron, eftersom at eftersøgningsaktiviteterne ikke har ført til fund af rester fra flyvende objekter, der blev skudt ned 10. og 12. februar, lyder det.