Mand har skudt og dræbt seks personer i lille amerikansk by

Den 51-årige mand er blevet sigtet for drab.

Efterforskerne har endnu ikke fremlagt et motiv for drabene, men siger, at de til at starte med vil undersøge mandens forhold til sin ekskone.

Myndighederne modtog først en anmeldelse om, at der blev skudt på en tankstation. Inden betjentene var ankommet til tankstationen, modtog de en anmeldelse om skyderi i et hjem i nærheden.

En mand blev skudt på tankstationen. En kvinde, der senere er blevet identificeret som den 51-åriges ekskone, blev fundet død i hjemmet.