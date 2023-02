Biden: Nedskudte luftobjekter næppe brugt til spionage

- Der er ikke pludselig kommet flere objekter i amerikansk luftrum, siger han.

Han tilføjer, at han vil have flere informationer på bordet. Derfor vil han hive fat i den kinesiske præsident, Xi Jinping.

- Jeg forventer at tale med præsident Xi, og jeg håber, at vi kan komme til bunds i det her.

- Jeg vil ikke undskylde for, at vi skød den ballon ned, siger han.

Biden siger desuden, at han har planer om at indføre tiltag, der gør USA bedre i stand til at opfange ubemandede objekter over amerikansk luftrum.

Dertil skal der også være klarere retningslinjer for, hvordan det skal håndteres, når objekterne opdages. Men hvis de udgør en trussel, er beskeden klar: