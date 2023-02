Storjury har afvist Trumps påstande om valgfusk i Georgia i 2020

Han har blandt andet hævdet, at han vandt i Georgia, som var en nøglestat i valget.

I Georgia var det blot 12.000 stemmer mere i Bidens favør, der adskilte de to præsidentkandidater.

Optællingen i delstaten har efterfølgende fået ekstra opmærksomhed.

Årsagen er, at en lydoptagelse afslørede, at Trump i et telefonopkald bad delstatens indenrigsminister, partifællen Brad Raffensperger, om at ”finde” flere stemmer, der gik Trumps vej.

Trumps påstande om valgfusk er flere gange blevet tilbagevist og bliver det altså igen denne gang. Konklusionerne i denne nye undersøgelse er vigtige, fordi de igen fastslår, at Trump forsøgte at få omgjort et helt legitimt valg.