19-årige Payton Gendron er blevet idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse for ti racistisk motiverede drab i Buffalo sidste år.

Det står klart, efter at der onsdag har været strafudmåling i sagen.

Det var på forhånd ventet, at Gendron ville få ovennævnte straf for masseskyderiet i et supermarked den 14. maj 2022.