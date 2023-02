Hayley udfordrer Trump som republikanernes præsidentkandidat

- Jeg mener, at tiden er inde til et generationsskifte. Jeg tror ikke på, at man skal være 80 år gammel for at blive leder i Washington DC, sagde den tidligere guvernør og FN-ambassadør for nylig i en af de udtalelser, som skabte forventninger om, at hun ville opstille.

For blot et par år siden var hendes indstilling en anden. Da udtalte hun til nyhedsbureauet AP, at hun ikke ville stille op, hvis Trump gjorde det.

Men i december meldte hun ud, at hun ville overveje at gå ind i valgkampen. På det tidspunkt havde Donald Trump allerede meddelt, at han var kandidat.