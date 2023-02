Det flyvende objekt blev skudt ned over Lake Huron, der ligger ved den amerikansk-canadiske grænse.

Få timer før det ukendte objekt blev skudt ned, lukkede de amerikanske myndigheder kortvarigt luftrummet over søen. Det blev imidlertid hurtigt åbnet igen.

Klokken 21 dansk tid skrev det lokale kongresmedlem Elissa Slotkin på Twitter, at myndighederne holdt ekstremt tæt øje med et ukendt objekt, der opholdt sig over søen.