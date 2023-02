Pentagon: Ingen objekter fundet over Montana trods spekulation

Der er ikke fundet ”objekter” i luftrummet over den amerikanske delstat Montana. Radaraktiviteten har dog været ”uregelmæssig”.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, kort før klokken fire natten til søndag dansk tid.

Først på natten var der ellers spekulationer om endnu et objekt over nordamerikansk territorium, da luftrummet over Montana kortvarigt var lukket.