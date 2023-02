Ifølge John Kirby blev USA først bekendt med objektets eksistens torsdag aften lokal tid.

Vragrester fra objektet kan ifølge John Kirby forventes at falde ned omkring Alaska.

Hændelsen kommer kort tid efter, at amerikanske jagerfly et andet sted var i aktion over USA’s territorium.

Det var lørdag eftermiddag lokal tid, at jagerfly skød en kinesisk ballon ned over Atlanterhavet ud for det sydøstlige USA.

Forinden havde den i flere dage svævet over USA.

Det er USA’s opfattelse, at ballonen var sendt af Kina for at spionere.

Kina selv hævder, at det var en civil vejrballon, som var blæst ud af kurs.

John Kirby siger ifølge Reuters, at han ikke er bekendt med, at USA sporer andre objekter over USA på nuværende tidspunkt.