Brændende godstog fører til kaos i lille by i Midtvesten

Et afsporet godstog i USA har ført til en større brand, et mindre udslip af farlige stoffer og en evakueringsordre for omkring 2000 borgere i en lille by i Midtvesten.

Det oplyser myndigheder lørdag lokal tid.

Der er hverken meldt om sårede eller døde som følge af den voldsomme hændelse, hvor omkring 50 ud af 140 vogne på et godstog kørte af sporet i byen East Palestine i delstaten Ohio.